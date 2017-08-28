В Афганистане за сутки ликвидировали почти 50 боевиков, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана за последние сутки в ходе спецопераций ликвидировали по меньшей мере 48 боевиков, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство обороны страны.
По данным ведомства, силовики также уничтожили четыре боевых автомобиля, 10 мотоциклов, а также оружие и боеприпасы боевиков. Принадлежность боевиков к каким-либо террористическим группировкам не уточняется.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское Государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.