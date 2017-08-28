Еврокомиссия верит, что Польша ответит на ее претензии к судебной реформе

БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Еврокомиссия верит, что правительство Польши в должные сроки ответит на ее претензии к закону о работе всеобщих судов, который ЕК считает нарушением норм Евросоюза, заявила представитель ЕК Люсия Кодэ.

"Мы до сих пор не получили ответ на наши рекомендации, но мы верим, что польское правительство ответит в должные сроки, как и прежде", — сказала Кодэ.

Отвечая на вопрос, не нарушила ли Варшава установленные сроки, она заявила: "Когда мы направили нашу рекомендацию, мы отметили, что ожидаем ответ в течение месяца, но мы верим, что польское правительство ответит в должные сроки".

29 июля 2017 года ЕК запустила санкционную процедуру, чтобы предотвратить нарушение Польшей законодательства ЕС, в связи с публикацией в официальном вестнике страны нового закона о работе всеобщих судов. ЕК обеспокоена, в частности, установлением разного пенсионного возраста для судей-мужчин и женщин и приданием министру юстиции полномочий по продлению срока службы судей, достигших пенсионного возраста, и полномочий по смещению и назначению председателей суда. ЕК указывает, что эти положения нарушают, в частности, Договор о Европейском Союзе и Договор о функционировании ЕС. У польских властей был месяц на то, чтобы ответить ЕК. Если обмен письмами ни к чему не приведет, ЕК может обратиться в Суд ЕС.