В центре Бишкека задержали предполагаемых террористов

БИШКЕК, 28 авг — РИА Новости. Сотрудники государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали в центре Бишкека предполагаемых террористов, передает в понедельник агентство Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.

"Сотрудники государственного комитета национальной безопасности задержали в центре Бишкека предполагаемых террористов. Задержание проходило возле Дворца спорта в понедельник, 28 августа, днем", — говорится в сообщении.

Сколько было задержано человек и в чем именно их подозревают, не сообщается.