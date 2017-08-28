Украинские силовики не соблюдают "школьное" перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Украинские силовики не соблюдают "школьное" перемирие, заявил в понедельник заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на прошлой неделе договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"Школьное" перемирие не соблюдается. Если взять предыдущие года, тогда на начальном этапе (действия перемирия перед началом учебного года — ред.) не применялись тяжелые вооружения, а сейчас продолжают применять. В самом начале этого перемирия у нас был тяжело раненый мирный житель, снайпером был убит военнослужащий", — сказал журналистам Басурин.

По его словам, украинские силовики продолжают вести огонь не только из гранатометов и стрелкового оружия, но и из артиллерии, минометов.