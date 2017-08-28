Израиль призвал генсека ООН остановить дискриминацию в организации

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой "остановить антиизраильскую дискриминацию" в некоторых структурах организации, передает новостной интернет-ресурс Ynet.

"Остановите антиизраильскую дискриминацию в нескольких структурах и агентствах ООН", — заявил Ривлин.

Как сообщает Ynet, в ходе встречи Ривлин и Гутерреш также обсудили ситуацию с военнослужащими и жителями Израиля, захваченными палестинским движением ХАМАС. "Мир должен призвать ХАМАС вернуть наших сыновей домой. Я призываю вас помочь нам в этом деле", — заявил Ривлин.

Сообщается, что встреча генсека ООН с президентом Израиля состоялась в понедельник в резиденции главы государства в Иерусалиме.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш в ходе своего первого визита в Израиль и Палестину на этой неделе проведет переговоры с лидерами обеих сторон.

В понедельник генсек ООН посетил иерусалимский комплекс "Яд ва-Шем" — крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и мемориал его жертв, и возложил венок в Зале памяти. Гутерреша сопровождал постпред Израиля при ООН Данни Данон.