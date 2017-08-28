Украинская прокуратура завела уголовное дело из-за карты Украины без Крыма

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Прокуратура завела уголовное дело из-за того, что в городе Бровары Киевской области на сцене ко Дню независимости Украины был размещен флаг Украины без Крыма, Донецкой и Луганской областей, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"Броварской местной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", — говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.
По данным прокуратуры, речь идет о первом пункте данной статьи, где предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на этот же срок.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.