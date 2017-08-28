Украинская прокуратура завела уголовное дело из-за карты Украины без Крыма

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Прокуратура завела уголовное дело из-за того, что в городе Бровары Киевской области на сцене ко Дню независимости Украины был размещен флаг Украины без Крыма, Донецкой и Луганской областей, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как поясняет ведомство, 23 августа в городе Бровары на сцене, которая была построена для празднования Дня независимости Украины, повесили карту Украины без Крыма, Донецкой, Луганской областей. Областное управление Национальной полиции Украины ранее сообщило, что завело уголовное дело.

"Броварской местной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", — говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.

По данным прокуратуры, речь идет о первом пункте данной статьи, где предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на этот же срок.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.