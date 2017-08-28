Духовные лидеры Армении и Азербайджана хотят обсудить в Москве Карабах

БАКУ/ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Встреча Католикоса всех армян Гарегина II и духовного лидера Азербайджана, главы управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде пройдет, предположительно, в Москве 8 сентября; планируется обсудить карабахскую проблему и региональные процессы.
По его словам, духовные лидеры обсудят карабахскую проблему и региональные процессы.
Управление мусульман Кавказа подтвердило в понедельник подготовку к встрече духовных лидеров по Карабаху.
"В сентябре состоится встреча… Пашазаде с католикосом всех Армян Гарегином II. Согласно предварительным данным, встреча состоится 8 сентября в Москве. Встреча организуется при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла", — приводит заявления управления агентство Trend.
Ранее, в середине апреля, Гарегин II сообщил государственному агентству "Арменпресс" о готовящейся встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Аллахшукюром Пашазаде. Он напомнил, что между сторонами уже состоялось пять встреч.