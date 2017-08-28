В Сеуле считают, что КНДР завершила подготовку к новому ядерному испытанию

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южнокорейская разведка полагает, что КНДР завершила подготовку к очередному ядерному испытанию на северокорейском полигоне ядерных испытаний, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По информации представителей Национального разведывательного агентства, "приготовления для ядерного испытания завершены" в двух тоннелях на полигоне.

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году. В сентябре 2016 года КНДР провела пятое с 2006 года ядерное испытание, несмотря на запрет СБ ООН.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".