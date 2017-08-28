В Британии ищут источник выброса газа, от которого пострадали 150 человек

ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция Восточного Суссекса в Британии выясняет источник выброса неизвестного газа, после которого примерно 150 человек обратились в больницы за медицинской помощью.

Инцидент произошел накануне недалеко от города Истборн на побережье Ла-Манша. Ранее СМИ сообщали, что после 17.00 по местному времени люди, находившиеся на берегу между городами Истборн и Сифорд, стали жаловаться на раздражение глаз и горла, полиция и медики заявили о том, что на побережье был распылен неизвестный газ. Источник выброса не был определен, некоторые очевидцы заявляли о выбросе хлора.

"За медицинской помощью обратились примерно 150 человек, еще несколько сотен, скорее всего, попали в зону распыления неизвестного газа в Восточном Суссексе. Первые сообщения о распространении подозрительного тумана поступили из поселка Бирлинг-Гэп, после этого облако газа начало двигаться к востоку. Последние сообщения от местных жителей, жаловавшихся на раздражение глаз и горла поступили спустя три часа после начала распространения облака", — сообщил РИА Новости представитель управления полиции Суссекса.

По его словам, в больнице города Истборна в воскресенье вечером выстроилась большая очередь из пострадавших, однако никому из обратившихся не потребовалась госпитализация или лечение. Поселок Бирлинг-Гэп был частично эвакуирован.

"Несмотря на то, что пока не известно, какой газ это был, противопожарная и спасательная служба Восточного Суссекса считает крайне маловероятным то, что произошел выброс именно хлора, как писали пользователи соцсетей. Последствия воздействия газа на людей хотя и приносили дискомфорт, однако были незначительными. В настоящее время расследование продолжается, мы сотрудничаем с рядом служб с тем, чтобы установить источник выброса. Вероятно, облако газа пришло с моря, однако подтверждения этому пока нет", — отметил представитель полиции.

Полиция просит местных жителей оставаться по возможности дома и закрыть окна и двери, несмотря на то, что основной объем газа развеялся к вечеру воскресенья.

"Мы продолжим отслеживать ситуацию, однако все говорит о том, что это был единичный инцидент", — подчеркнул представитель полиции.