Посол России в КНР: партнеры по БРИКС поддерживают Россию в вопросе санкций

ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Россия находит понимание партнеров БРИКС по вопросу односторонних санкций стран Запада, каких-то разногласий по этой проблематике в рамках БРИКС не существует, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры.

"Китай и остальные страны БРИКС, но в первую очередь китайские партнеры, как и Россия, выступают против односторонних санкций, против санкций как рычага политического давления. Так что у нас с нашими партнерами из БРИКС нет никаких проблем. Мы встречаем понимание нашей оценки происходящего",- сказал Денисов на пресс-конференции в преддверии саммита БРИКС в Сямэне.

При этом он подчеркнул, что Россия по своей инициативе "никогда вопрос санкций не поднимает и никогда ни о чем не просит".

"Вопрос санкций — это не наш вопрос. Это вопрос тех, кто эти санкции выдвинул. Они и должны их снимать. Вполне возможно, что эти вопросы будут обсуждаться, но наверное не сами по себе, а в контексте противодействия политике протекционизм в мировой политике", — сказал посол.

Китай в этом году является председательствующим государством в БРИКС. Очередной саммит лидеров объединения пройдет в городе Сямэнь в начале сентября.