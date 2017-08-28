В Южной Кореи призвали к разработке "асимметричных мер" против КНДР

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о необходимости разработки "асимметричных ответных мер" с учетом приверженности КНДР курсу на развитие ядерного и ракетного потенциала, сообщил пресс-секретарь южнокорейского лидера Юн Ён Чан, слова которого приводит агентство Рёнхап.

"Если КНДР сфокусирована на развитии ядерного и ракетного потенциала, что является асимметричными средствами, а не обычным видом вооружения, нам также необходимо располагать асимметричными ответными мерами", — привел Юн Ён Чан заявление главы Южной Кореи в ходе совещания с руководителями военных ведомств.

Ранее в понедельник президент Южной Кореи в ходе совещания с руководителями военных ведомств страны дал указание вооруженным силам подготовить наступательную стратегию на случай удара КНДР по Сеулу, а также подчеркнул важность реформирования системы обороны страны. Мун Чжэ Ин также потребовал от военного ведомства предоставить "детальный план того, как и к какому времени будут введены три столпа обороны", подразумевая южнокорейскую систему ПРО, а также средства массированного ответного удара и "массированного возмездия".