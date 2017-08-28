Бельгийские военные будут патрулировать улицы до 2020 года, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Министерство обороны Бельгии готово до 2020 года продлить операцию, в рамках которой военные патрули дежурят на улицах страны и охраняют стратегически важные объекты в связи с угрозой теракта, сообщает издание Soir со ссылкой на заявление командующего сухопутными войсками генерала Марка Тиса.
"Но главная проблема – это боевой дух солдат. В среднем военнослужащие несут службу на улицах в течение шести месяцев. Мы хотим сократить этот период на треть", — сказал Тис.
Он также отметил, что военнослужащим следует больше времени находиться в движении вместо несения вахты возле стратегически важных объектов.
В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.
Места большого скопления людей на территории королевства патрулируют сводные группы военных и полицейских. Всего в операции по патрулированию и обеспечению безопасности на территории Бельгии задействованы 1250 военнослужащих.