Бельгийские военные будут патрулировать улицы до 2020 года, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Министерство обороны Бельгии готово до 2020 года продлить операцию, в рамках которой военные патрули дежурят на улицах страны и охраняют стратегически важные объекты в связи с угрозой теракта, сообщает издание Soir со ссылкой на заявление командующего сухопутными войсками генерала Марка Тиса.

По словам командующего, оборонное ведомство, помимо продления операции "Родина" до 2020 года, намерено изменить программу обучения военнослужащих. В интервью фламандскому изданию Standaard он сообщил, что навыки, в которых военные не нуждаются для патрулирования улиц, будут временно считаться второстепенными.

"Но главная проблема – это боевой дух солдат. В среднем военнослужащие несут службу на улицах в течение шести месяцев. Мы хотим сократить этот период на треть", — сказал Тис.

Он также отметил, что военнослужащим следует больше времени находиться в движении вместо несения вахты возле стратегически важных объектов.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.

Места большого скопления людей на территории королевства патрулируют сводные группы военных и полицейских. Всего в операции по патрулированию и обеспечению безопасности на территории Бельгии задействованы 1250 военнослужащих.