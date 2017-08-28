Глава МИД Южной Кореи призвала КНДР не упустить возможность для диалога

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва призвала КНДР "не упустить возможность" создать условия для переговоров, отказавшись от дальнейших провокационных действий.Рёнхап заявление Кан Гён Хва.
Глава южнокорейского МИД подчеркнула, что "безопасность и экономическое развитие КНДР могут быть гарантированы только путем ее денуклеаризации".
Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".