Глава МИД Южной Кореи призвала КНДР не упустить возможность для диалога

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва призвала КНДР "не упустить возможность" создать условия для переговоров, отказавшись от дальнейших провокационных действий.

"Самое главное — чтобы КНДР прекратила дальнейшие провокации с целью создания условий для переговоров. США посылают такой сигнал, как посылают его и Китай, и Россия. КНДР не должна упустить этой возможности", — цитирует агентство Рёнхап заявление Кан Гён Хва.

Глава южнокорейского МИД подчеркнула, что "безопасность и экономическое развитие КНДР могут быть гарантированы только путем ее денуклеаризации".

"Если она (КНДР — ред.) примет правильное решение, мы готовы способствовать прекрасному будущему в международном сообществе", — добавила министр.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".