Дутерте приказал полицейским убивать сопротивляющихся при аресте "идиотов"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что сотрудники полиции в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей могут убивать "идиотов", которые сопротивляются при аресте, передает агентство Рейтер.
Президент при этом подчеркнул, что все виды убийств, в том числе внесудебные расправы, запрещены. Он также отметил, что полиция должна помнить о верховенстве закона при исполнении своих обязанностей.
Ранее в своем ежегодном послании Дутерте заявил, что не намерен отступать от борьбы с наркоторговлей в стране, несмотря на критику со стороны международных организаций.
Мировая общественность неоднократно осуждала методы филиппинских властей. На критику со стороны международных правозащитных организаций, ООН, США и Евросоюза президент Филиппин неизменно отвечает в жесткой форме, считая ее вмешательством во внутренние дела его страны.