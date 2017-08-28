Дутерте приказал полицейским убивать сопротивляющихся при аресте "идиотов"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что сотрудники полиции в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей могут убивать "идиотов", которые сопротивляются при аресте, передает агентство Рейтер.

"Ваш служебный долг требует, чтобы вы преодолевали сопротивление человека, которого вы арестовываете. <…> Если он сопротивляется и если проявляет насилие, вы вправе убивать идиотов, это мой приказ", — заявил Дутерте.

Президент при этом подчеркнул, что все виды убийств, в том числе внесудебные расправы, запрещены. Он также отметил, что полиция должна помнить о верховенстве закона при исполнении своих обязанностей.

Ранее в своем ежегодном послании Дутерте заявил, что не намерен отступать от борьбы с наркоторговлей в стране, несмотря на критику со стороны международных организаций.

Избранный в мае 2016 года президентом Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере.

Мировая общественность неоднократно осуждала методы филиппинских властей. На критику со стороны международных правозащитных организаций, ООН, США и Евросоюза президент Филиппин неизменно отвечает в жесткой форме, считая ее вмешательством во внутренние дела его страны.