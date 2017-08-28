Президент Южной Кореи считает важным реформировать систему обороны страны

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о важности реформирования системы обороны страны и наказал военному ведомству предоставить подробный план по совершенствованию военных мощностей и созданию благоприятных условий для военнослужащих.

"Мы не должны забывать, что сильная армия обеспечивает мир… Но реформирование системы обороны вновь станет пустым слоганом, если ему не будет предшествовать серьезное обсуждение, почему оно так и не было проведено, несмотря на то, что каждое предшествующее правительство призывало к военным реформам; почему наши вооруженные силы не могут осуществлять военное оперативное управление и почему внедрение ключевых оборонных систем было отложено, несмотря на продолжающиеся провокационные действия КНДР и успех северокорейской ядерной и ракетной программы", — цитирует агентство Рёнхап слова главы Южной Кореи в ходе совещания с руководителями военных ведомств страны.

Мун Чжэ Ин также потребовал от военного ведомства предоставить "детальный план того, как и к какому времени будут введены три столпа обороны", подразумевая южнокорейскую систему ПРО, а также средства массированного ответного удара и массового поражения.

"При этом важно помнить, что военнослужащие являются чьими-то детьми, и что основная наша обязанность — вернуть их в их семьи здоровыми. Подготовьте прорывные меры, такие, как реформирование военной культуры, обеспечение гарантий прав человека среди военнослужащих, равноправия мужчин и женщин, реформирование системы судебной защиты военнослужащих", — подчеркнул южнокорейский президент.

Кроме этого, в ходе совещания Мун Чжэ Ин дал указание вооруженным силам подготовить наступательную стратегию на случай удара КНДР по Сеулу.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На прошлой неделе лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения Ulchi — Freedom Guardian, которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.