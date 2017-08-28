Следствие отрабатывает несколько версий взрыва в Киеве в День независимости

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Следствие отрабатывает несколько версий взрыва в центре Киева на День независимости — среди них покушение на жизнь военнослужащего и хулиганство, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры украинской столицы.

По данным полиции, 24 августа, в День независимости Украины, неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в Киеве, три человека пострадали. ЧП произошло недалеко от открытой по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставки военной техники. В Совете нацбезопасности и обороны не исключили версию теракта, однако полиция Киева возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство". Пострадавшими оказалась семья украинского военного, который воевал в Донбассе. Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что взрывное устройство бросали в грузовик с украинскими военными, однако оно отскочило и ранило гражданских.

"Сообщаем, что органом досудебного расследования в настоящее время отрабатывается несколько версий совершения преступления, среди которых покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в рамках проведения оперативными подразделениями устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей к месту преступления территории. К расследованию привлечены Сотрудники службы безопасности Украины.