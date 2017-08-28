МИД Украины: не будет нового порядка пересечения границы для граждан РФ

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию, что правительство страны разработало новый порядок пересечения государственной границы для граждан РФ.
Ранее СМИ сообщили, что украинское правительство разработало новый порядок пересечения государственной границы для граждан России, согласно которому желающие попасть на Украину россияне должны иметь биометрический паспорт и заранее зарегистрироваться на сайте МИД страны.
Президент Петр Порошенко ранее заявил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Ожидается, что новая процедура заработает с 2018 года.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил, что решение о введении биометрического контроля коснется в первую очередь граждан России. Кроме того, Киев намерен ввести процедуру предварительного уведомления для желающих посетить Украину. Такие меры власти страны объясняют необходимостью усиления защиты границы в условиях конфликта в Донбассе.
Москва расценивает планы Киева ввести въезд для граждан РФ по биометрическим паспортам как линию на разрыв контактов с Россией и сожалеет о попытках Украины отгородиться новой "Берлинской стеной".