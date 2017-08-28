Суд на Украине рассматривает жалобу на арест журналиста Муравицкого

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Апелляционный суд Житомирской области начал рассмотрение жалобы на арест журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого на Украине в госизмене, передает корреспондент РИА Новости Украина.

Ранее суд дважды переносил рассмотрение этого вопроса из-за отсутствия материалов дела и отпусков судей. Адвокат журналиста Андрей Гожый считает, что украинские судьи не хотят браться за дело против журналиста, опасаясь проблем с властями страны. По его мнению, дело затягивают специально также для того, чтобы снизить общественный резонанс.

"Суд начался. Муравицкого доставили в суд", — передает корреспондент РИА Новости Украина из зала суда.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.