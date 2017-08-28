В ДНР заявили, что силовики более 30 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в понедельник в оперативном командовании ДНР.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на прошлой неделе договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"За прошедшие сутки ВС Украины 33 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования. По его словам, в результате обстрелов в Ясиноватой сгорела хозпостройка.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.