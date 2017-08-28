МИД Китая подтвердил достижение договоренности с Индией по разведению войск

ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Внешнеполитическое ведомство Китая в понедельник подтвердило, что Пекин и Нью-Дели достигли договоренности по разведению военных двух стран на границе в районе плато Доклам после двух месяцев противостояния, сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее в понедельник МИД Индии сообщил, что две страны пришли к соглашению об "ускоренном" разведении войск в районе Доклама.

"Все военнослужащие и техника Индии, нелегально пересекшие границу, были отведены на свою сторону границы, китайская сторона это подтвердила", — заявила дипломат.

Она добавила, что Китай продолжит предпринимать все необходимые действия для обеспечения своей территориальной целостности и суверенитета.

Напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам — горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана, сохраняется с середины июня. Китайские рабочие приступили к прокладке автомобильной дороги через плато, что вызвало протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.

МИД КНР позже сообщил, что участок, где велось строительство дороги, вновь находится под контролем китайских военных, при этом внешнеполитическое и оборонное ведомства КНР многократно призывали Индию отозвать своих военнослужащих с китайской территории и не провоцировать эскалацию напряженности.

Индия утверждает, что действовала в координации с правительством Бутана, и главной целью считает предотвращение изменения статус-кво в регионе, поскольку, по версии Дели и Тхимпху, пограничный вопрос здесь не урегулирован.