Экс-глава МИД Ирана, не получивший визу в США, скончался в больнице Измира

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Бывший глава МИД Ирана Ибрахим Язди (Ebrahim Yazdi) скончался в больнице турецкого города Измир, передает агентство IRNA со ссылкой на родственников политика.

По данным агентства, восемь месяцев назад Язди была сделана операция в связи с раком простаты. Сообщается, что операция проводилась в турецкой больнице после того, как американские власти отказали иранскому политику в выдачи визы из-за введенного президентом США Дональдом Трампом нового иммиграционного указа.

Сообщается, что две недели назад экс-глава МИД Ирана был госпитализирован в больницу Измира из-за ухудшения состояния после операции.

Как отмечает агентство, Язди стал первым премьер-министром Ирана после исламской революции 1979 года, в результате которой прекратила свое существование монархическая форма правления.

В конце июня Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.