Экс-глава МИД Ирана, не получивший визу в США, скончался в больнице Измира

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Бывший глава МИД Ирана Ибрахим Язди (Ebrahim Yazdi) скончался в больнице турецкого города Измир, передает агентство IRNA со ссылкой на родственников политика.
По данным агентства, восемь месяцев назад Язди была сделана операция в связи с раком простаты. Сообщается, что операция проводилась в турецкой больнице после того, как американские власти отказали иранскому политику в выдачи визы из-за введенного президентом США Дональдом Трампом нового иммиграционного указа.
Сообщается, что две недели назад экс-глава МИД Ирана был госпитализирован в больницу Измира из-за ухудшения состояния после операции.
В конце июня Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.
Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.