СБУ нашла тайник со взрывчаткой у линии разграничения в Донбассе

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявляет, что обнаружила вблизи линии разграничения в Донбассе тайник со взрывчаткой, которая якобы была предназначена для совершения диверсий.

"Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в поселке Гранитное Волновахского района Донецкой области тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Тайник был обустроен в разрушенной части действующей поселковой больницы. Оперативники спецслужбы обнаружили среди строительного мусора замаскированный ящик с двадцатью килограммами тротила, почти семь тысяч патронов калибра 7,62 миллиметра, сорок (ручных — ред.) гранат и одну противотанковую гранату", — говорится в сообщении пресс-центра СБУ в понедельник.

По информации СБ Украины, тайник предназначался якобы для диверсионной группы из ДНР. Заведен уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.