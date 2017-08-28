В Азербайджане ликвидировали экстремиста, готовившего теракты

БАКУ, 28 авг – РИА Новости, Вугар Гасанов. Религиозный экстремист, готовивший теракты в Азербайджане, ликвидирован в городе Исмаиллы оперативниками Службы госбезопасности (СГБ) страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

"Службой государственной безопасности Азербайджана в ходе расследования в рамках кампании по борьбе с терроризмом было установлено, что гражданин Азербайджана, религиозный экстремист Джавадов Яшар Октай оглу, ранее принимавший участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и в организации терактов за границами Азербайджана, присоединился к террористической организации, получив финансирование от нее, приобрел оружие и боеприпасы для совершения нападения на государственное учреждение и совершения терактов", — сообщает ведомство.

СГБ возбудила уголовное дело, в рамках которого 27 августа в городе Исмаиллы проводилось задержание преступника.

"Однако он оказал вооруженное сопротивление и открыл огонь по сотрудникам СГБ в общественном месте. В соответствии с законом, сотрудники СГБ применили оружие. Преступник уничтожен. В ходе обыска были обнаружены документы, свидетельствующие о финансировании преступника иностранной террористической группировкой, и другие документы, представляющие важность для следствия. В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются", — сообщает ведомство.