В Китае из-за обвала горных пород один человек погиб, 37 пропали без вести

ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Один человек погиб, двое получили ранения, еще 37 пропали без вести в результате схода горных пород в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Центральное телевидение страны.

Обвал произошел в одной из деревень в уезде Наюн округа Бицзе провинции Гуйчжоу в 10.44 по местному времени (5.44 мск).

"Из-за бедствия один человек погиб, 37 человек пропали без вести, еще два человека получили ранения", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в результате обвала разрушенными оказались 34 дома, в зоне бедствия находится 81 человек.

Прямой экономический ущерб оценивается в 5,1 миллиона юней (около 765 тысяч долларов). В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.