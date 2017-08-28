СМИ: Упавший в Боржомское ущелье в Грузии вертолет подняли на поверхность

ТБИЛИСИ, 28 авг — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Вертолет Ми-8, упавший в бассейн реки Гуджарула в рамках работ по ликвидации пожара в Боржомском ущелье, доставлен на сушу, передают грузинские телекомпании.

По данным МВД, в рамках работ в Боржомском ущелье вертолет Ми-8 во время наполнения бака водой из искусственного резервуара на реке Гуджарула осуществил аварийную посадку. Вертолет принадлежал грузинской пограничной полиции. Находившиеся в вертолете четыре члена экипажа были госпитализированы с незначительными травмами.

После аварии сотрудники отделения по реагированию на химические, биологические, радиоактивные и ядерные инциденты Агентства по чрезвычайным ситуациям МВД очищали реку Гуджарула. Вертолет поднимали на поверхность в течение суток.

В эфире грузинского Первого канала сообщается, что "за процессом работы следил глава МВД Георгий Мгебришвили". По данным телекомпании "Имеди", "вертолет вскоре перевезут в Тбилиси, где будет проведена экспертиза".

Точные причины инцидента пока не установлены.