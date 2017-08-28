Глава Южной Кореи пообещал через диалог решить ядерную проблему КНДР

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обещает добиться решения ядерной проблемы Корейского полуострова поэтапно и путем диалога, передает в понедельник информационное агентство Рёнхап.

"Полное избавление от северокорейского атома будет со временем достигнуто путем переговоров", — приводит агентство слова президента. По его мнению, добиваться этого следует поэтапными мерами, поэтапной верификацией процесса необратимого отказа от ядерной программы.

В 2003 году с участием дипломатов России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии в течение пяти лет уже проходили шестисторонние переговоры о необратимом отказе Пхеньяна от ядерной программы путем поэтапных мер, однако переговоры зашли в тупик и прекратились из-за попыток сторон обсуждать претензии к Северной Корее, не имеющие никакого отношения к ядерной проблеме. После этого КНДР заявила, что ее ядерное оружие больше обсуждению не подлежит и будет сохраняться, пока не исчезнет угроза со стороны США.

В последние годы после длительного пребывания у власти в Сеуле консервативных сил ситуация на Корейском полуострове оказалась на грани войны. Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, пришедший к власти в мае этого года, обещал добиться налаживания диалога с КНДР, однако, как и его предшественники, в качестве условия выдвигает отказ Пхеньяна от ядерных и ракетных испытаний и выступает за международное давление на северокорейское государство.

Его существование как таковое не признается в Южной Корее, где законы представляют КНДР как "антигосударственную организацию" и контакты с ней без санкций властей преследуются в уголовном порядке. Из-за этого США, связанные обязательствами с Сеулом в области безопасности и обороны, не могут признать Северную Корею и заключить с ней договор о мире вместо соглашения о перемирии, подписанного после Корейской войны 1950-1953 годов.