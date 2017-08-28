Индия и Китай договорились о разведении войск на границе в районе Доклам

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг — РИА Новости. Индия и Китай договорились об "ускоренном" разведении войск в районе Доклам после более двух месяцев противостояния, сообщил в понедельник МИД Индии.

"В последние недели Индия и Китай поддерживали дипломатические контакты по ситуации в Докламе. Во время этих контактов мы имели возможность выражать нашу точку зрения и доводить наши обеспокоенности и интересы… На этой основе было согласовано ускоренное разведение пограничных служащих на месте противостояния в Докламе и оно продолжается", — говорится в заявлении, опубликованным МИД страны.

В конце июня группа индийских пограничников пересекла китайско-индийскую границу в районе штата Сикким, чтобы остановить работы китайских военных по строительству дороги в районе Дунлан (Доклам). Индия утверждает, что действовала в координации с правительством Бутана, и главной целью считает предотвратить изменение статус-кво в регионе, поскольку, по версии Дели и Тхимпху, пограничный вопрос здесь не урегулирован. Пекин считает, что эта территория принадлежит Китаю. Военные двух стран больше двух месяцев держали позиции друг напротив друга.