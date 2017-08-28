Президент Южной Кореи предостерег КНДР от удара по Сеулу

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал указание вооруженным силам подготовить наступательную стратегию на случай удара КНДР по Сеулу, сообщило в понедельник информационное агентство Рёнхап.

"Я хочу реформ в структуре вооруженных сил, отвечающих требованиям современного боя, чтобы мы могли быстро переключиться на наступательную стратегию на случай, если Северная Корея совершит провокацию, которая пересечет крайнюю черту, или нанесет удар по столичному региону", — приводит агентство слова Мун Чжэ Ина с совещания с руководителями военных ведомств страны.