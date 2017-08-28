Украинские пограничники заявляют об обстреле контрольного пункта "Майорск"

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины заявила об обстреле ополченцами подконтрольного силовикам контрольного поста "Майорск" в Донецкой области, пострадавших нет.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"Вчера вечером незаконные вооруженные формирования полчаса вели огонь по позиции контрольного поста "Майорск"… Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Майорск" не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", — сообщается в понедельник на сайте пограничной службы Украины.

В ведомстве утверждают, что ополченцы открыли огонь в 20.00 (совпадает с мск) из крупнокалиберного стрелкового оружия, при этом обстрел был со стороны населенного пункта Горловка, который подконтролен самопровозглашенной ДНР.