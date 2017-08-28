В Северном море найдены вероятные обломки самолета Второй мировой войны

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Обломки, предположительно, бомбардировщика Short Stirling, принятого на вооружение ВВС Великобритании во время Второй мировой войны, найдены в Северном море, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Эксперты по авиации полагают, что обломки принадлежат одному из бомбардировщиков, пропавших в ходе выполнения миссий в ходе Второй мировой войны. Тогда самолеты Short Stirlings использовались для доставки грузов из Великобритании в Норвегию.
"Можете представить наше удивление, когда появились изображения предполагаемого авиационного колеса", — заявил представитель британской энергетической компании National Grid Найджел Уиллиамс.
Совместный проект британской National Grid и норвежской компании Statnett предполагает прокладку кабеля из британского города Блайт в Норвегию.