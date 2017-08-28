Номер журнала Elle c интервью жены Макрона побил десятилетний рекорд продаж

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Выпуск журнала Elle с интервью Бриджит Макрон, супруги президента Франции Эммануэля Макрона, стал самым продаваемым за десять лет, сообщает газета Figaro.

Отмечается, что номер вышел 18 августа. По состоянию на 27 августа было продано более 530 тысяч экземпляров, и это лучший результат издания за последние десять лет. В соцсетях интервью первой леди Франции набрало в общей сложности в районе 30 миллионов просмотров.

Le numéro de "Elle" avec Brigitte Macron s'est vendu à plus de 530.000 exemplaires, du jamais vu depuis 10 ans https://t.co/doeh8zXNNQ pic.twitter.com/wiLudjnaZM — Le JDD (@leJDD) 27 августа 2017 г.

В интервью Бриджит Макрон, в частности, отвечает на вопросы, связанные с предложением Эммануэля Макрона ввести специальный "устав первой леди", который позволил бы законодательно обозначить роль жены президента в государственных делах.

Инициатива Макрона вызвала критику граждан, которые с помощью петиции, набравшей более 280 тысяч подписей при планке в 150 тысяч, добились отказа от этой идеи. Вместо нее Елисейский дворец пообещал опубликовать "хартию прозрачности".