"США это не по силам": Пушков ответил Волкеру на слова об "изоляции" России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вашингтон напрасно угрожает Москве исключением из экономических и дипломатических отношений: опыт бывшего американского президента Барака Обамы показал, что США не по силам изолировать Россию, считает сенатор Алексей Пушков.

Россия не будет "выброшена из системы дипломатич. и эконом. отношений". Волкер напрасно нас пугает. Опыт Обамы показал: США это не по силам. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 августа 2017 г.

Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия хочет "заморозить" ситуацию в Донбассе, однако эта политика, по его словам, будет иметь серьезные международные последствия.

"Спецпредставиетль США по Украине играет на стороне Киева, что неудивительно. Странно, что он до сих пор не понял: изоляции России нет и не будет", — написал сенатор в своем Twitter

Курт Волкер также ранее заявил, что в Вашингтоне идут "серьезные обсуждения" вопроса поставок Киеву оружия. Москва неоднократно заявляла, что эти планы лишь ухудшат ситуацию и приведут к эскалации конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, в Кремле подчеркнули, что поставки вооружений на Украину извне не будут способствовать выполнению минских соглашений.