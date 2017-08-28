Компания Трампа обсуждала строительство в Москве Trump Tower, пишет WP

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер во время избирательной кампании обсуждал с компанией Дональда Трампа строительство небоскреба Trump Tower в Москве, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Сэтер в письме 2015 года предсказывал, что он и руководители компании Trump Organization будут вскоре праздновать избрание Трампа президентом, а также "крупнейший проект в истории недвижимости". Кроме того, Сэтер призывал Трампа приехать в Москву, однако он так и не приехал.

По информации газеты, обсуждение проекта строительства Trump Tower шло с сентября 2015 года по январь 2016 года, завершившись незадолго до начала праймериз. Издание отмечает, что остается неясной степень вовлеченности самого Трампа в эти переговоры и его осведомленность по данному вопросу.

Белый дом и адвокат Трампа Майкл Коэн от комментариев воздержались, подчеркивается в сообщении.

В сентябре 2013 года Трамп заявил на пресс-конференции в Москве, что планирует построить в России офисный центр. Он отметил, что ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о строительстве небоскреба типа нью-йоркской Trump Tower.