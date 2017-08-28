Приговоренный к пяти годам тюрьмы глава Samsung подал на апелляцию

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Глава южнокорейской корпорации Samsung Ли Чжэ Ён подал в понедельник на апелляцию после того, как на прошлой неделе он был приговорен к пяти годам тюрьмы по обвинению в причастности к коррупционному скандалу, который привел к отстранению от власти экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе, передает агентство Рёнхап.

Заявление от имени Ли Чжэ Ёна подал в Центральный окружной суд Сеула адвокат Ким Чжон Хун.

Приговор Ли Чжэ Ёну был вынесен в пятницу 18 августа. Его обвинили в причастности к предоставлению 6,38 миллионов долларов в виде взятки на обучение верховой езде дочери близкой личной знакомой экс-президента Пак Кын Хе. Прокуратура просила приговорить Ли Чжэ Ёна к 12 годам.

Сам бизнесмен не признает какой-либо вины.

Первое слушание апелляционного суда состоится в сентябре, сообщает Рёнхап.

После того как отец Ли Чжэ Ёна — владелец группы Samsung Ли Гын Хи из-за инфаркта в 2014 году отошел от дел, на него самого легла ответственность "наследника" бизнеса.

Все складывалось очень благоприятно для молодого руководителя корпорации, пока не разразился скандал, который привел к импичменту и отстранению от власти экс-президента страны Пак Кын Хе и многочисленным арестам в ее окружении.