Парламент Окинавы потребовал от США прекращения полетов Osprey

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Законодательное собрание японской префектуры Окинава приняло в понедельник резолюцию протеста в адрес США и обращение к правительству Японии с требованиями о прекращении полетов новейших американских конвертопланов Osprey, один из которых разбился недавно в Австралии, сообщило информационное агентство Киодо.

Законодатели префектуры, где на военной базе США "Футэмма" базируются конвертопланы, требуют полностью отказаться от размещения там Osprey и приостановить использование этого военного аэродрома до февраля 2019 года.

По их словам, инциденты с конвертопланами, в том числе на самой Окинаве и Австралии, привели к "усилению недоверия к обеим правительствам США и Японии".

В декабре 2016 года на Окинаве недалеко от берега в море рухнул конвертоплан Osprey во время учений по дозаправке в воздухе. Крушение еще одного произошло около берегов Австралии 5 августа. Местные жители Окинавы опасаются за свою безопасность, особенно с учетом того, что база "Футэмма" расположена в центре густонаселенного города Гинован.

После инцидента в Австралии японское правительство призывало США приостановить полеты конвертопланов Osprey из опасений в плане их безопасности, но американцы продолжили полеты. Чуть позже они заверили Японию, что это безопасно, и Токио был вынужден согласиться.

"Нельзя сдержать негодование пренебрежительным отношением со стороны американских военных, которые игнорировали голос народа префектуры", — говорится в обращении к японскому правительству.

По данным СМИ Окинавы, резолюция протеста адресована командованию вооруженных сил США в этой префектуре и американскому генеральному консульству. Обращение по поводу конвертопланов направлено, в частности, премьер-министру Японии Синдзо Абэ и министру обороны страны Ицунори Онодэре.

Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.