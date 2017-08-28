Белый дом может сократить количество виз по программам культурного обмена

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о сокращении количества виз по программам культурного обмена, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что для приезда по программам культурного обмена в США иностранцы получают визы J-1, которая включает в себя ряд категорий, не все из которых подразумевают необходимость работать. В частности, студенты также получают визы J-1. По словам источников, их изменения не коснутся.
Госдепартамент и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс от комментариев воздержались.