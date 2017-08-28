Волкер рассказал, чем грозит России "заморозка" ситуации в Донбассе

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия хочет "заморозить" ситуацию в Донбассе, однако это, по его мнению, будет иметь серьезные международные последствия для Москвы.
Международная изоляция
Американский дипломат полагает, что Россия заинтересована в "замораживании" конфликта в Донбассе. Однако, как считает он, в таком случае РФ окажется в полной международной заморозке.
Он также признал, что украинская проблема мешает установлению конструктивного диалога между Россией и США. Российско-американские отношения, по мнению Волкера, будут "хромать" до тех пор, пока "не разрешена украинская проблема".
Крымский вопрос
Ранее Волкер, говоря о других проблемах в сфере безопасности Украины, прокомментировал также вопрос признания Крыма.
"В 1994 году никто и не думал, что Россия может так поступить", — сказал американский дипломат.
"Мы никогда не признаем аннексию Крыма, ЕС не признает аннексию Крыма. Не существует вариантов, как это можно сделать. По Крыму и Донбассу у нас очень схожие позиции с ЕС", — подчеркнул Волкер.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали более 95% жителей полуострова.
Военная помощь Украине
Специальный представитель по Украине также сообщил, что в Вашингтоне идет активное и "серьезное обсуждение" вопроса оказания Киеву военной помощи, в частности, США рассматривают возможность поставок летальных оборонительных вооружений.
Ранее американский дипломат заявил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе своего визита привез для ВСУ оборонное оборудование, подчеркнув, что "министры обороны не приезжают с пустыми руками".
Россия многократно заявляла, что планы США по поставкам оружия на Украину лишь ухудшат ситуацию и приведут к эскалации ситуации в Донбассе. Кроме того, в Кремле подчеркнули, что поставки военного оборудования на Украину извне не будут способствовать выполнению минских соглашений.
Многие европейские политики также выступают против поставок вооружения на Украину. Так, экс-глава МИД ФРГ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки вооружений на Украину являются рискованным и контрпродуктивным методом урегулирования конфликта.
О ядерной программе и вступлении в НАТО
Украина унаследовала значительный ядерный арсенал после распада СССР, но в дальнейшем Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал на своей территории все ядерные вооружения и арсенал, а в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года, подписанным Украиной, Россией, США и Британией, ядерные державы гарантировали безопасность Украины.
В 2014 году Украина по решению Верховной рады отказалась от внеблокового статуса, а в 2016 году вступление в НАТО было определено как внешнеполитическая цель страны.