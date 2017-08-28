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В мире

Волкер рассказал, чем грозит России "заморозка" ситуации в Донбассе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (280)
02:2628.08.2017
(обновлено: 02:39 28.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкКонфликт в Донбассе. Архивное фотоКонфликт в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия хочет "заморозить" ситуацию в Донбассе, однако это, по его мнению, будет иметь серьезные международные последствия для Москвы.

Международная изоляция

Американский дипломат полагает, что Россия заинтересована в "замораживании" конфликта в Донбассе. Однако, как считает он, в таком случае РФ окажется в полной международной заморозке.

Украинские военнослужащие на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августва 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Украина достанется не победителю, а проигравшему
"Страна может оказаться выброшенной из системы дипломатических и экономических отношений — это явно не то, чего хотели бы в России", — заявил Волкер.

Он также признал, что украинская проблема мешает установлению конструктивного диалога между Россией и США. Российско-американские отношения, по мнению Волкера, будут "хромать" до тех пор, пока "не разрешена украинская проблема".

Крымский вопрос

Ранее Волкер, говоря о других проблемах в сфере безопасности Украины, прокомментировал также вопрос признания Крыма.

"В 1994 году никто и не думал, что Россия может так поступить", — сказал американский дипломат.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин/Антон Денисов
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"Не может идти и речи": Кремль исключил возможность сделки с США по Крыму
Он также заявил, что США никогда не признают присоединение Крыма к РФ.

"Мы никогда не признаем аннексию Крыма, ЕС не признает аннексию Крыма. Не существует вариантов, как это можно сделать. По Крыму и Донбассу у нас очень схожие позиции с ЕС", — подчеркнул Волкер.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали более 95% жителей полуострова.

Военная помощь Украине

Специальный представитель по Украине также сообщил, что в Вашингтоне идет активное и "серьезное обсуждение" вопроса оказания Киеву военной помощи, в частности, США рассматривают возможность поставок летальных оборонительных вооружений.

Ранее американский дипломат заявил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе своего визита привез для ВСУ оборонное оборудование, подчеркнув, что "министры обороны не приезжают с пустыми руками".

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи в Киеве. 24 августа 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Глава Пентагона рассказал о перспективах поставок Киеву летального оружия
Волкер отметил, что последнее слово в вопросе поставок вооружений на Украину остается за американским лидером Дональдом Трампом.

Россия многократно заявляла, что планы США по поставкам оружия на Украину лишь ухудшат ситуацию и приведут к эскалации ситуации в Донбассе. Кроме того, в Кремле подчеркнули, что поставки военного оборудования на Украину извне не будут способствовать выполнению минских соглашений.

Многие европейские политики также выступают против поставок вооружения на Украину. Так, экс-глава МИД ФРГ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки вооружений на Украину являются рискованным и контрпродуктивным методом урегулирования конфликта.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

О ядерной программе и вступлении в НАТО

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер. Архивное фото
© Фото : U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Большой американский блеф: нас пугают "свидомым атомом"
Ранее американский дипломат также заявил, что решение Украины отказаться от ядерного оружия было правильным, при этом Волкер предостерег Киев от любых попыток по восстановлению своей ядерной программы. Спецпредставитель отметил, что ядерное оружие не было бы чем-то позитивным для Украины.

Украина унаследовала значительный ядерный арсенал после распада СССР, но в дальнейшем Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал на своей территории все ядерные вооружения и арсенал, а в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года, подписанным Украиной, Россией, США и Британией, ядерные державы гарантировали безопасность Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
Климкин заявил, что НАТО есть чему поучиться у Украины
Волкер также констатировал, что Украина пока не готова к выступлению в Североатлантический альянс, в частности, с точки зрения безопасности. Однако он выразил надежду, что Киеву удастся успешно провести необходимые реформы, которые создадут благоприятные условия для вступления в военно-политический блок. При этом последнее слово касательно присоединения к НАТО, как подчеркнул Волкер, остается за украинской стороной.

В 2014 году Украина по решению Верховной рады отказалась от внеблокового статуса, а в 2016 году вступление в НАТО было определено как внешнеполитическая цель страны.

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