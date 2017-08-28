МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре поднимет вопрос о правилах поведения в информационной сфере, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

"На Генассамблее тема обязательно будет обсуждаться. Но очень важные решения будут приняты в первую неделю сентября, когда соберется БРИКС (саммит БРИКС 3–5 сентября в Китае). Там будут обнародованы весьма интересные предложения. От правил поведения никто не отказывается, и мы продолжаем работу над их реализацией", — сказал Крутских в интервью газете "Известия".

По его словам, правила поведения в киберпространстве "начнут обретать конкретные очертания" благодаря усилиям участников БРИКС, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а вслед за этим — и в ООН.

Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября 2017 года.