Техас ожидает продолжение разгула стихии и визит Трампа

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Американский штат Техас готовится к новой волне сильных дождей и наводнений после мощного урагана "Харви". По словам губернатора штата Грэма Эббота, уровень осадков может стать рекордным за всю историю.

Тем временем, президент США Дональд Трамп готовится нанести визит во вторник в Техас, о чем в воскресенье сообщила его пресс-секретарь Сара Сандерс. По ее словам, в настоящее время прорабатываются логистические детали поездки.

Стихия станет для президента США первой проверкой того, насколько он успешно сможет справиться с последствиями природной катастрофы. В прошлом августе Трамп, будучи еще кандидатом в президенты, выступил с резкой критикой экс-президента США Барака Обамы, обвинив его в том, что тот играл в гольф во время разрушительного наводнения в штате Луизиана.

Национальная метеослужба (NWS) сообщила, что тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье. По их данным, в некоторых частях Хьюстона осадки составляют более 76 сантиметров, и в ближайшее время это число будет увеличиваться.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

Разгул стихии продолжается



С Мексиканского залива "Харви" обрушился на побережье в пятницу, будучи ураганом с силой в 4 балла по пятибалльной шкале. В субботу же он ослаб до уровня тропического шторма, а максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет около 64 километров в час. Тем не менее, самая главная угроза на настоящий момент сохраняется — это масштабные наводнения, с которым столкнулся Техас.

По словам Эббота, в настоящий момент в Техасе образовался "треугольник проходящих дождей", который затрагивает, в частности, такие города, как Хьюстон, Корпус-Кристи и Виктория. Он отметил, что "Техас должен быть готов к еще большему количеству осадков сегодня ночью". Эббот назвал обрушившийся на Техас дождь "историческим", если и "не рекордным за все время".

На помощь штату призваны 3 тысячи членов нацгвардии. Многих эвакуированных людей в настоящее время размещают во временных убежищах. В штате закрыты сотни автомагистралей.

Международный аэропорт Хьюстон Интерконтинентал также прекратил обслуживание коммерческих рейсов из-за тропического шторма "Харви".

Газета New York Times сообщила о пяти погибших. Это, однако, не смог подтвердить губернатор Техаса. Эббот сообщил, что видел сообщения о погибших, однако не может подтвердить данный факт, а также то, что их гибель была связана со штормом.

Нефтяной сектор штормит



Газета Wall Street Journal сообщила, что три крупных компании остановили работу нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в окрестностях города Хьюстон в Техасе.

Американская нефтяная корпорация ExxonMobil ранее сообщила о закрытии работ на предприятии в Бейтауне, которое способно, как отмечает издание, перерабатывать до 560 тысяч баррелей в день.

По данным газеты, нидерландско-британская компания Royal Dutch Shell также остановила работу своего предприятия в Дир-Парке, мощность которого составляет до 325 тысяч баррелей в день. Еще одной компанией, принявшей подобное решение, стала бразильская Petrobras, остановившая работу завода в Пасадине мощностью до 110 тысяч баррелей в день.

Компании сообщили, что оценивает ущерб от стихии.

Кроме того, как отмечает издание, остановлены все нефтеперерабатывающие заводы в районе города Корпус-Кристи, расположенного на побережье Мексиканского залива, куда обрушилась стихия. Суммарная мощность закрытых предприятий составляет более двух миллионов баррелей в день.

Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) также выпустило заявление, в котором отмечается, что шторм "Харви" продолжает сказываться на добыче углеводородов в Мексиканском заливе, более 20% добычи нефти и 25% добычи природного газа остаются парализованными штормом. Данные приводятся на основе отчетов 32 компаний-операторов, представленных в бюро 27 августа в 11.30 по местному времени (19.30 мск).

Бюро сообщает, что нефтегазовые компании, работающие на шельфе Мексиканского залива, эвакуировали персонал со 105 платформ в Мексиканском заливе (14,25% от общего числа таких платформ), а также с пяти стационарных буровых установок (50% от общего числа). Кроме того, одна передвижная установка была передислоцирована (4,7% от общего числа).

В то же время, по словам американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, который ранее возглавлял американскую нефтяную корпорацию ExxonMobil, газовый и нефтяной сектора США подготовлены к таким природным катастрофам, как шторм "Харви".

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Генконсульство РФ затопило

Как рассказал РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев, здание, в котором расположено генконсульство РФ в Хьюстоне, оказалось в зоне подтопления, доступа к нему пока нет.

"У нас нет здания генконсульства, мы арендуем помещение в офисном здании в Хьюстоне. Там затоплена территория вокруг этого здания, она оказалась в зоне подтопления. Мы уже предупредили соотечественников, кто записался на завтра на прием, что приема завтра (в понедельник — ред.) не будет. Очевидно, что эта ситуация (до завтра) не исправится", — сказал собеседник агентства.

Российская дипмиссия также продолжает выяснять информацию по россиянам, которых мог затронуть тропический шторм "Харви".

"В районе, где живут наши сотрудники (генконсульства), все в порядке, наводнений не наблюдается. А что касается соотечественников, то мы постоянно запрашиваем Public Safety Department (управление общественной безопасности) и FEMA (Федеральное агентство по управлению в кризисных ситуациях), чтобы нас держали в курсе, если кто-то из российских соотечественников окажется затронут ситуацией, но пока такой информации у нас нет", — сказал Писарев.

Он рассказал, что в Хьюстоне проживают около 1,5 тысячи россиян. По его словам, до наступления стихии россияне не обращались в генконсульство.

"Обращений никаких не было по поводу оказания какого-либо содействия или помощи. Местные власти активно очень действуют. Я надеюсь, что если у наших соотечественников возникли какие-либо ситуации, проблемы, связанные с наводнением, то они решают их через местные власти. К нам никто не обращался", — подчеркнул губернатор.