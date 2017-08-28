СМИ узнали о потенциальном кандидате на пост нового посла в Китае

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов может занять должность посла РФ в Китае, сменив на этом посту Андрея Денисова, который, вероятно, вернется в Москву в 2018 году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По данным издания, Денисов, занимавший пост чрезвычайного и полномочного посла России в КНР с апреля 2013-го, может вернуться в Москву уже в первой половине 2018 года. Сразу несколько информированных источников в дипломатических кругах заявили газете, что Моргулов — наиболее вероятный преемник Денисова.

"Действительно, обсуждается перспектива замены Андрея Денисова на Игоря Моргулова в качестве посла в Китае. На данный момент кандидатура замминистра Моргулова — основная", — цитирует собеседника издание.

Как пояснил газете российский дипломатический источник, возможная замена Денисова на Моргулова связана с намерениями назначить нынешнего посла России в Китае на должность помощника президента по внешнеполитическим вопросам. "Однако и того, что в итоге Андрей Денисов останется в структуре МИДа, исключать нельзя", — сказал собеседник издания.

Как сообщается на сайте МИД, на данный момент Моргулов курирует вопросы отношений с государствами Восточной и Южной Азии, проблематику многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Моргулов работает в системе МИД с 1991 года, занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате министерства и за рубежом (КНР, США, Япония).