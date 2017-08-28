Британия согласна на соглашение о Brexit, устраивающее и Лондон, и Брюссель

ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания будет добиваться на переговорах с ЕС заключения соглашения о выходе из Евросоюза, положения которого удовлетворяли бы и Лондон, и Брюссель, сообщил РИА Новости источник в британском правительстве.

Третий раунд технических переговоров о выходе Соединенного Королевства из ЕС начнется в понедельник — министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис встретится с главным переговорщиком со стороны ЕС Мишелем Барнье. Рабочие группы, состоящие из представителей обеих сторон, также встретятся, чтобы обсудить технические детали предстоящих переговоров. Основные переговоры между Брюсселем и Лондоном начнутся в сентябре.

На прошлой неделе британские власти опубликовали ряд документов, излагающих их позицию по ключевым вопросам, касающимся Brexit. На предстоящей неделе Лондон постарается убедить Брюссель пойти на компромисс по вопросам, по которым у сторон имеются разногласия.

"Дэвис на встрече с Барнье в понедельник подтвердит призыв заключить соглашение, которое работало бы в интересах и ЕС, и Великобритании. На официальном открытии третьего раунда переговоров Дэвис намерен заявить, что целью Великобритании является достижение договоренностей, выгодных для представителей европейского бизнеса и жителей всей Европы", — сказал РИА Новости источник.

По его словам, основой для нового раунда послужат результаты июльских встреч и то значительное количество документов, которые опубликовала Британия за прошедшее время. Задачей третьего раунда станут определения основных положений договора и решение технических вопросов. Источник также привел текст выступления Дэвиса на предстоящей встрече.

"У нас были несколько тяжелых недель. С момента последнего раунда переговоров британское правительство опубликовало значительное количество документов, посвященных важным проблемам, связанным с выходом из ЕС, а также с нашим видением нового тесного и особого партнерства с Евросоюзом. Эти документы – плод усердной работы и детального осмысления того, что должно сформировать базис (договора о выходе из ЕС). Я надеюсь на конструктивную неделю переговоров между Британией и Еврокомиссией", — говорится в тексте завтрашнего выступления британского министра.

"Мы хотим зафиксировать те положения, в которых у нас нет разногласий, и отметить те пункты, по которым разногласия у нас есть. Также мы планируем достигнуть прогресса по ряду вопросов. Но чтобы добиться этого, необходимы гибкость и находчивость обеих сторон. Наша цель остается прежней. Мы хотим соглашения, которое работало бы в интересах обеих сторон. Мы готовы закатать рукава и поработать", — отмечается в тексте речи Дэвиса.

Ранее источник в британском правительстве рассказал РИА Новости, что власти Великобритании намерены постараться убедить Европейскую комиссию подойти более гибко к переговорам по Brexit.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.