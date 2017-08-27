Россия хочет "заморозить" ситуацию в Донбассе, заявил спецпредставитель США

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает на семинаре в Европейском центре иследования безопасности им.Джорджа К. Маршалла. 9 июня 2017

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступает на семинаре в Европейском центре иследования безопасности им.Джорджа К. Маршалла. 9 июня 2017

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российско-американские отношения будут "хромать" до тех пор, пока "не разрешена украинская проблема". Об этом заявил в интервью Financial Times спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Отношения между Россией и США важны, но украинская проблема продолжит вредить им", — сказал он.

Кроме того, Волкер полагает, что Россия хочет "заморозить" ситуацию в Донбассе, но в таком случае Москве, по его словам, придется смириться с международной изоляцией. "Страна может оказаться выброшенной из системы дипломатических и экономических отношений — это явно не то, чего хотели бы в России", — считает дипломат.

Спецпредставитель также отметил, что в Вашингтоне "всерьез обсуждают" возможность отправки Киеву летальных оборонительных вооружений. При этом дипломат подчеркнул, что последнее слово в этом вопросе останется за президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в интервью украинскому телеканалу "Прямий" Волкер предостерег Киев от попыток возобновления ядерной программы. Он также выразил мнение, что Украина пока далека от вступления в НАТО.

Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг может привести к эскалации конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что поставки оружия на Украину извне не будут способствовать реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков, в частности экс-глава МИД ФРГ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В Кремле считают, что разрешение конфликта на Донбассе зависит, прежде всего, от политической воли Киева и успеха обозначенных в Минских договоренностях реформ, предполагающих проведение общенациональных выборов, децентрализацию госуправления и федерализацию Украины.