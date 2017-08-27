ExxonMobil приостановила работы в Техасе из-за затопления после урагана

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Американская нефтяная корпорация ExxonMobil сообщила об приостановке работ на предприятии в Бейтауне, штат Техас из-за затопления, последовавшего за ураганом "Харви".

"Затопление, вызванное ураганом "Харви" привело к оперативным вопросам на предприятии ExxonMobil в Бейтауне. Мы находимся в процессе безопасной и систематической приостановки работ", — говорится в заявлении корпорации. Кроме того, корпорация отмечает, что безопасность является ее приоритетом, поэтому принимаются "все необходимые меры предосторожности, чтобы минимизировать последствия для общества и сотрудников".

Все остальные объекты корпорации на побережье Мексиканского залива работают в обычном режиме, говорится в заявлении.

Ранее американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, который ранее возглавлял ExxonMobil заявил, что Газовый и нефтяной сектора США подготовлены к таким природным катастрофам, как шторм "Харви.

В субботу Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) сообщило, что добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась почти на 25% из-за урагана "Харви". Нефтегазовые компании США, работающие на шельфе Мексиканского залива, эвакуировали свыше 110 морских добычных платформ и буровых установок.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.