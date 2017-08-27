Генконсульство России в Хьюстоне оказалось в зоне затопления

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Здание, в котором расположено генконсульство РФ в Хьюстоне, оказалось в зоне подтопления, доступа к нему пока нет, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.

"У нас нет здания генконсульства, мы арендуем помещение в офисном здании в Хьюстоне. Там затоплена территория вокруг этого здания, она оказалась в зоне подтопления. Мы уже предупредили соотечественников, кто записался на завтра на прием, что приема завтра не будет. Очевидно, что эта ситуация (до завтра) не исправится", — сказал собеседник агентства.

Тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье, передает национальная метеослужба (NWS).

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане.