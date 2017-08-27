На юге Великобритании эвакуировали людей с пляжа из-за "облака хлора"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Экстренные службы эвакуировали людей с пляжа мыса Бичи-Хед на южном побережье Великобритании из-за "облака хлора", сообщает издание Daily Mail.

Как пишет издание, порядка 50 человек пожаловались на слезоточивость глаз и зуд в горле из-за "облака хлора". Экстренные службы эвакуировали пляж и призвали местных жителей закрыть окна и двери. На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь, пожарные и спасательные службы.

Отмечается, что "облако" пришло со стороны моря, однако причина его появления пока не установлена.