Израиль пригрозил отказом от финансирования ООН

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Руководство Израиля планирует разъяснить генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что страна "не потерпит предвзятого отношения" к себе в организации, заявила замглавы МИД еврейского государства Ципи Хотовели.

"Мы добиваемся разительной перемены в том, как ООН относится к Израилю. Пришло время вынести этот вопрос непосредственно на стол переговоров и решительно взяться за его решение", — приводит слова дипломата газета Times of Israel.

Если ООН не изменит позицию, то руководство страны поднимет вопрос о прекращении финансирования организации, предупредила Хотовели. Она подчеркнула, что в этом вопросе Тель-Авив уже заручился поддержкой Вашингтона.

Заявления замглавы МИД прозвучали незадолго до начала визита генсека ООН Антониу Гуттереша в Израиль и Палестину. По словам Хотовели, стороны в первую очередь обсудят условия пребывания миротворческой миссии ООН в Ливане, которая, по мнению Тель-Авива, активно сотрудничает с враждебной Израилю "Хезболлой". "Очевидно, что мандат должен быть изменен", — отметила она.

Спор вокруг Иерусалима

Между ООН и Израилем регулярно возникают противоречия. В мае недовольство Тель-Авива вызвала резолюция ЮНЕСКО, в которой Израиль назвали страной, оккупировавшей Иерусалим, а археологические работы в городе осуждались как нарушение норм международного права. При этом еврейское государство считает Иерусалим своей "единой и неделимой столицей".

В ответ на решение ЮНЕСКО премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил удержать миллион долларов из взносов в бюджет ООН.

"Вчера ЮНЕСКО вновь приняла оторванное от реальности решение по поводу статуса Израиля в Иерусалиме — столице еврейского народа на протяжении трех тысяч лет… У этих систематических нападок есть цена. Я дал указание гендиректору МИД Ювалю Ротему вычесть миллион долларов из средств, которые Израиль переводит ООН", — заявил тогда Нетаньяху.

Позднее постпред Израиля в ООН Дани Данон выразил протест по поводу публикации на сайте организации вакансии менеджера проекта для офиса в Иерусалиме, который был обозначен как палестинская территория.

Сокращение дотаций

В июне премьер-министр Нетаньяху вновь распорядился сократить взносы в бюджет Организации Объединенных Наций. На этот раз возмущение израильской стороны вызвало внесение города Хеврон, в котором находится Гробница патриархов — Авраама, Исаака и Иакова, в списки Всемирного наследия и Всемирного наследия, находящегося под угрозой, в качестве территории Палестины.

"В ответ на решение Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО по Гробнице патриархов премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил сократить взносы Израиля в ООН еще на один миллион долларов и передать эти средства на создание Музея еврейского наследия в Хевроне и Кирьят-Арбе, а также на финансирование других проектов по темам, связанным с национальным наследием в Хевроне", — сообщили в канцелярии главы правительства.