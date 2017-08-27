США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Израиль пригрозил отказом от финансирования ООН

21:0627.08.2017
(обновлено: 21:33 27.08.2017)
036047
© AP Photo / Osamu HondaЗдание ООН в Нью-ЙоркеЗдание ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Osamu Honda

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Руководство Израиля планирует разъяснить генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что страна "не потерпит предвзятого отношения" к себе в организации, заявила замглавы МИД еврейского государства Ципи Хотовели.

Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Постпред Израиля раскритиковал вакансию ООН в "палестинском Иерусалиме"

"Мы добиваемся разительной перемены в том, как ООН относится к Израилю. Пришло время вынести этот вопрос непосредственно на стол переговоров и решительно взяться за его решение", — приводит слова дипломата газета Times of Israel.

Если ООН не изменит позицию, то руководство страны поднимет вопрос о прекращении финансирования организации, предупредила Хотовели. Она подчеркнула, что в этом вопросе Тель-Авив уже заручился поддержкой Вашингтона.

Заявления замглавы МИД прозвучали незадолго до начала визита генсека ООН Антониу Гуттереша в Израиль и Палестину. По словам Хотовели, стороны в первую очередь обсудят условия пребывания миротворческой миссии ООН в Ливане, которая, по мнению Тель-Авива, активно сотрудничает с враждебной Израилю "Хезболлой". "Очевидно, что мандат должен быть изменен", — отметила она.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Seth Wenig
США не потерпят несправедливости к Израилю в ООН, заявила Хейли

Спор вокруг Иерусалима

Между ООН и Израилем регулярно возникают противоречия. В мае недовольство Тель-Авива вызвала резолюция ЮНЕСКО, в которой Израиль назвали страной, оккупировавшей Иерусалим, а археологические работы в городе осуждались как нарушение норм международного права. При этом еврейское государство считает Иерусалим своей "единой и неделимой столицей".

В ответ на решение ЮНЕСКО премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил удержать миллион долларов из взносов в бюджет ООН.

"Вчера ЮНЕСКО вновь приняла оторванное от реальности решение по поводу статуса Израиля в Иерусалиме — столице еврейского народа на протяжении трех тысяч лет… У этих систематических нападок есть цена. Я дал указание гендиректору МИД Ювалю Ротему вычесть миллион долларов из средств, которые Израиль переводит ООН", — заявил тогда Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Трамп заверил Нетаньяху в нерушимости союза США и Израиля

Позднее постпред Израиля в ООН Дани Данон выразил протест по поводу публикации на сайте организации вакансии менеджера проекта для офиса в Иерусалиме, который был обозначен как палестинская территория.

Сокращение дотаций

В июне премьер-министр Нетаньяху вновь распорядился сократить взносы в бюджет Организации Объединенных Наций. На этот раз возмущение израильской стороны вызвало внесение города Хеврон, в котором находится Гробница патриархов — Авраама, Исаака и Иакова, в списки Всемирного наследия и Всемирного наследия, находящегося под угрозой, в качестве территории Палестины.

"В ответ на решение Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО по Гробнице патриархов премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил сократить взносы Израиля в ООН еще на один миллион долларов и передать эти средства на создание Музея еврейского наследия в Хевроне и Кирьят-Арбе, а также на финансирование других проектов по темам, связанным с национальным наследием в Хевроне", — сообщили в канцелярии главы правительства.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена