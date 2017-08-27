Freedom House опубликовала доклад с российским Крымом на карте

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. В докладе правозащитной организации Freedom House (США) о свободе прессы на карте Крым значится российским. На это обратил внимание депутат Верховной рады, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Одна из самых известных правозащитных организаций Freedom House на карте прикрепила Крым России. Особый цинизм ситуации придает название доклада — "Двойные угрозы глобальной демократии", — написал он на своей странице в Facebook в воскресенье.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".