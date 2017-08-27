МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Правительство Ирана считает, что решение Apple удалить все мобильные приложения иранского производства из App Store свидетельствует об успехах в развитии национальных технологий, сообщает агентство Tasnim.

Ранее Apple изъяла из онлайн-магазина все разработанные в Иране приложения из-за санкций в отношении страны со стороны США. Среди приложений, попавших под эмбарго, были сервисы по доставке еды, онлайн-покупок и многие другие.

"США никогда не накладывают санкции на слабые стороны, а всегда делают это на наши сильные стороны", — цитирует агентство министра связи и массовых коммуникаций Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

Министр отметил, что санкции говорят об успехе местных компаний в сфере IT, и добавил, что Иран должен увеличивать инвестиции в развитие собственных технологий.

Как отмечает телеканал Press TV, ранее иранское правительство обещало предпринять юридические меры в ответ на действия Apple. По мнению иранских властей, компания нарушила права потребителей, поскольку Apple владеет 11-процентной долей иранского рынка сотовой связи.

Отмечается, что продукцией Apple пользуются миллионы жителей страны. Многие иранцы раскритиковали решение Apple и запустили хэштег #StopRemovingIranianApps ("прекратите удалять иранские приложения").