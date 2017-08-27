Советник Асада предрек провал "западного проекта" на Ближнем Востоке

БЕЙРУТ, 27 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Восток будет одним из основных полюсов в мире, в то время как западный проект в регионе провалился, заявила политический советник президента Сирии Бусейна Шаабан во время встречи с иорданской делегацией в Дамаске.
"Западный проект отступает, а подъем Востока стал неизбежным… Восток будет одним из основных полюсов в этом мире, и мы, арабы, должны заложить прочный фундамент для нашего национального освободительного проекта", — цитирует Шаабан сирийское национальное агентство САНА.
Советник подчеркнула, что визит делегации в Сирию в это время является верным шагом на пути к реализации общеарабского проекта, потому что инициативы исходят от народов. Во всех арабских государствах очень силен сопротивленческий пульс, имеются единые цели и устремления. Особенно это важно сегодня, когда проявились признаки поражения радикального террористического проекта, добавила она.
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