Советник Асада предрек провал "западного проекта" на Ближнем Востоке

БЕЙРУТ, 27 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Восток будет одним из основных полюсов в мире, в то время как западный проект в регионе провалился, заявила политический советник президента Сирии Бусейна Шаабан во время встречи с иорданской делегацией в Дамаске.

Делегация из Иордании, в которую входят члены Союза адвокатов арабских стран, политические активисты и бывшие депутаты иорданского парламента, находятся в Дамаске с рабочим визитом.

"Западный проект отступает, а подъем Востока стал неизбежным… Восток будет одним из основных полюсов в этом мире, и мы, арабы, должны заложить прочный фундамент для нашего национального освободительного проекта", — цитирует Шаабан сирийское национальное агентство САНА.

Советник подчеркнула, что визит делегации в Сирию в это время является верным шагом на пути к реализации общеарабского проекта, потому что инициативы исходят от народов. Во всех арабских государствах очень силен сопротивленческий пульс, имеются единые цели и устремления. Особенно это важно сегодня, когда проявились признаки поражения радикального террористического проекта, добавила она.

Глава иорданской делегации, заместитель генерального секретаря Союза адвокатов арабских стран Самих Хрейс в свою очередь отметил, что "если бы пала Сирия, то за ней последовали бы остальные арабские страны, а это в конечном счете привело бы к краху всего палестинского дела. Это и является причиной ожесточенных нападок на сирийское руководство. Но легендарная стойкость руководства и народа Сирии позволила это предотвратить, и страна реально подтвердила, что является сердцем арабизма", — пишет агентство.

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