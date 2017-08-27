В Баку заявили о локализации пожара на оружейном складе

БАКУ, 27 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Пожар на оружейном заводе в Азербайджане, где ранее произошёл взрыв, локализован, обезврежены взорвавшиеся боеприпасы, говорится в совместном заявлении Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры республики.

Ранее МЧС и Минобороны Азербайджана подтвердили информацию о взрыве на оружейном складе в Азербайджане. По данным Минздрава, во время взрыва пострадали шесть человек, их состояние оценивается врачами как стабильное. По поручению президента страны Ильхама Алиева создана спецкомиссия по расследованию причин ЧП, военная прокуратура возбудила уголовные дела по двум статьям. Ранее Главное управление дорожной полиции подтвердило закрытие магистрали Баку — граница РФ из-за взрыва на оружейном складе. Людей эвакуировали из близлежащих территорий.

"В результате комплексных неотложных мер структур, привлеченных в соответствии поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева к ликвидации последствий взрыва, вызванного пожаром на складе боеприпасов Миноброны Азербайджана, к 17 часам (16:00 по мск.) пожар был локализован, предотвращено распространение огня и взрывов на большей территории. Взорвавшиеся боеприпасы обезврежены",- говорится в заявлении.